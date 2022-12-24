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    Bursa'da balkon düşen kızlarını unutan aile kavga etti

    Kızları balkon düşerek hastaneye kaldırılan kadın ve kocasının ailesi arasında hastanede çıkan kavgayı ekipler güçlükle ayırdı.
    • 24.12.2022 - 09:46
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    Bursa'da balkon düşen kızlarını unutan aile kavga etti

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde K.A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri K.A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    K.A.'nın ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla birbirlerine saldırdılar.

    Ekipler kavgaya müdahale ettiler

    Orada bulunan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı.

    Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, kavga anı ise hastanede bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa da balkon düşen kızlarını unutan aile kavga etti #1

    Bursa da balkon düşen kızlarını unutan aile kavga etti #2

    Bursa da balkon düşen kızlarını unutan aile kavga etti #3


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