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    Bursa'da balkon duvarına çarpan şoför, ev sahibini tehdit etti

    Bursa’da bir apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon çarptı. Olay sonrası yaşlı çifte tehdit ve küfürler savuran şahısların yüzsüzlüğü pes dedirtti.
    • 28.08.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 11:13
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    Bursa'da balkon duvarına çarpan şoför, ev sahibini tehdit etti

    Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde henüz kimliği öğrenilemeyen 3 şahıs, kullandıkları kamyonla ile geri geri giderken birinci katta oturan yaşlı çiftin balkon duvarına çarptı.

    Çarpmanın ardından yaşlı adam neye uğradığını şaşırarak tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

    "Polise şikayet edersen boğazını keserim"

    Tartışmanın uzamasının ardından polise şikayet edeceğini söyleyen yaşlı adama şahıs, “Polise şikayet edersen boğazını keserim. Seni açık açık tehdit ediyorum” diyerek bağırdı.

    İHA'nın aktardığına göre bağırışlarıyla mahalleyi ayağa kaldıran şahıslar bir süre sonra geldikleri kamyona binerek uzaklaştılar.

    Bursa da balkon duvarına çarpan şoför, ev sahibini tehdit etti #1

    Bursa da balkon duvarına çarpan şoför, ev sahibini tehdit etti #2

    Bursa da balkon duvarına çarpan şoför, ev sahibini tehdit etti #3


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