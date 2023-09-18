Bursa'da balkona atılan yabancı madde ev sahibini yaraladı Bursa'da balkonuna atılan yabancı maddenin patlaması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katındali balkonuna sigara içmek için çıkan Adem P. (33), balkona atılan yabancı maddeyi eline almak istedi.

O anda yabancı maddenin patlamasıyla beraber ortaya çıkan alevler Adem P.'nin elinden ve karnından yaralanmasına neden oldu.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Karnında ve elinde derin yaralar oluşan şahıs genel cerrahi servisine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)