Bursa'da balkondan düşen çocuğun imdadına komşu yetişti 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen ve ağır yaralanan 5 yaşındaki Mahmut Mustafa'yı, babası ve komşusu kucaklarında taşıyarak acil servise yetiştirdi.

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DHA

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1’nci katında korkunç bir olay yaşandı.

Evlerinin balkonunda oynarken korkuluklardan sarkan Mahmut Mustafa, kafa üstü beton zemine düştü.

Oğlunu kanlar içinde gören 2 çocuk babası Suriye uyruklu Ali Mustafa, ismi öğrenilemeyen komşusunun da yardımıyla ticari aracına aldığı oğlunu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Oğlunu kucağına alan Ali Mustafa, komşusunun da yardımıyla onu acil servise yetiştirdi, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Doktorların ilk müdahalesini yaptığı Mahmut, hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans ile Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)