Bursa'da bankaya para götüren araç kaza yaptı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde panik anları yaşandı.
Hamzabey Caddesi'nde meydana gelen olayda, Günay Uygun'un (41) kullandığı 16 YY 261 plakalı cam yüklü kamyonet ile banka para taşıyan Ali Aydın yönetimindeki 34 PB 1363 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada sürücü Uygun ile yanındaki Süleyman Yeşildal (43) yaralandı.
Para yüklü araç, polis gözetiminde kaldırıldı
Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bankaya ait minibüs, polis nezaretinde yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.