Bursa'da baraj gölüne giren genç boğularak can verdi Bursa'da serinlemek için baraj gölüne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.

AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde piknik yapmak için gittiği Demirtaş Barajı kıyısında serinlemek için suya giren Hüseyin Tonkaz'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Dalgıç polisler 1 saatlik çalışmanın ardından yaklaşık 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Tonkaz'ın sudan çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.