Bursa'da barışmak için buluştuğu eşini bıçakladı İnegöl'de boşanmak isteyen eşini vazgeçirmeye çalışan şahıs, çıkan tartışmada bıçakla saldırdı.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta meydana gelen olayda, Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu 2 yıllık eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu.

Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kalçasından yaraladı

Kavga sırasında Ümit Ü., yanındaki bıçakla eşini kalçasından bıçakladı. Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis, Ümit Ü.’nün yakalanması için çalışma başlattı.