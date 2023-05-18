Bursa'da bariyere saplanan otomobil 5 metre yükseklikte asılı kaldı

AA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ilginç kaza...
Arabayatağı Mahallesi Hastane Caddesi'nden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mimar Sinan Kavşağı alt geçit bariyerine çarptı.
Araç asılı kalırken kırılan bariyer ve beton duvar alt geçide düştü.
Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan otomobilin alt tarafının betona saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmeden asılı kaldığı belirlendi.
Kaza sonrası sürücünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.