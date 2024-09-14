İHA

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Oğuzhan Karakoç (25) yönetimindeki 16 BJT 443 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle çıkan bariyer aracın kısmından girip bagaj kısmından dışarıya çıktı.

BARİYER ARACIN MOTOR KISMINDAN GİRİP DIŞARI ÇIKTI

Kaza sonucu olay yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki arkadaşı Onur Şimşek (30) ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör