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    Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı

    Sahipsiz at arabası hızlı bir şekilde yolda giderken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 12:25
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    Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı

    Bursa’da sahibinin elinden kaçan başıboş at arabası sokaklarda hızlı şekilde ilerlemeye başladı.

    At arabası bir sokakta karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafa çarpışırken, park halindeki bir araca da zarar verdi.

    KAZA ANI KAMERADA

    O anlar ise at arabasının arkasından giden otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Başıboş at arabası daha sonra hızlı bir şekilde gözden kayboldu.

    Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı ViDEO

    Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı #1

    Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı #2

    Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı #3

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