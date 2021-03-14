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Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı

Bursa’da başıboş at arabası otomobille çarpıştı

Sahipsiz at arabası hızlı bir şekilde yolda giderken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameralara yansıdı.