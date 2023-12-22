İHA
Başıboş köpek sorunu dışında bir de başıboş at sorunu yaşanıyor..
Bursa'da sahibi tarafından araba çekmek için kullanılan ve güçsüz düşen at, sokak ortasında birden can verdi.
Merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Meyveli Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yolun ortasında başıboş şekilde yürüyen at birden yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ölen at ekipler tarafından kaldırıldı
Atın öldüğü anlaşılınca Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Sahibi aranıyor
Polis ekipleri atın sahibini bulmak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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