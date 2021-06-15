Bataryası şişmiş telefonu teslim alan cep telefonu tamircisi, çay almak üzere dükkandan çıktı. Pencere kenarına bırakılan telefon, saniyeler içinde patladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi’nde bulunan cep telefonu tamircisi İdris Akbaş, bataryası şişen cep telefonunu müşterisinden teslim aldı.

Akbaş, telefonu pencerenin önündeki mermere bırakarak çay almak için dükkandan çıktı.

KAMERAYA YANSIDI

Saniyeler sonra cep telefonu bir anda patladı.

Akbaş olaydan yara almadan kurtulurken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da bataryası şişen cep telefonu tamircide patladı VİDEO



“BUNU TEVAFUK OLARAK GÖRÜYORUM”

Olayı anlatan İdris Akbaş, “Müşterimiz batarya değişimi için telefonunu getirdi. Getirilen telefonu camın oraya koydum ve çay almak için yöneldiğimde o sırada telefonun bataryası patladı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Bilindik şeyler. Sürekli başımıza gelen durumlar. Tavsiyemiz, bataryası şişik olarak kullanılmaması. Bunu tevafuk olarak görüyorum. Bazı ikramlar bazı kötülükleri örtüyor tezini görmüş olduk.” ifadelerini kullandı.