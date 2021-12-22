Bursa'da baygınlık geçiren kadın evinin camından kurtarıldı

Kükürtlü Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadın evinde baygınlık geçirdi. Kapıyı açacak hali olmayan kadın itfaiye ekiplerince camdan sepetle aşağıya indirildi.

Bursa'nın Kükürtlü Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Sevinç Sinop, yalnız yaşadığı evinde düşerek baygınlık geçirdi.

POLİS EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Başına aldığı darbe sonucu ayağa kalkamayan yaşlı kadın, telefonla polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaşlı kadın kapıyı açmak için kalkamadığını söyleyince, olay yerine itfaiye çağrıldı.

SEPETLE AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Merdivenli araçla kurtarma operasyonuna dahil olan itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 3. kattaki odanın penceresini söküp, yaşlı kadını pencereden sepete alarak aşağıya indirdi.

Sevinç Sinop, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.