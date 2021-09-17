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    Bursa'da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü

    Anne ile bebeği koronavirüs ayırdı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan genç kadın hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 14:54
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    Bursa'da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü

    Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak görev yapan 9 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aysel öğretmenin koronavirüs testi negatif çıkınca kendisine ilaç yazılarak evine gönderildi.

    Rahatsızlığı tekrarlayan Şentürk, aynı hastaneye tekrar geldi ve burada 3 gün tedavi gördü. Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı.

    BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI

    Tekrar hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan koronavirüs testi bu kez pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması üzerine ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala genç kadının bebeği sezaryenle alındı.

    Bursa da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna Nisa ismi koyuldu. Talihsiz öğretmen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Bursa da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü #2

    AŞI YAPTIRMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    Genç öğretmenin koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilirken, cenazesi gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Bursa da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü #3

    Bursa da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü #4

    Bursa da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü #5

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