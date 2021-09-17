Bursa'da bebeği sezaryenle alınan genç kadın koronadan öldü

Anne ile bebeği koronavirüs ayırdı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan genç kadın hayatını kaybetti.

Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak görev yapan 9 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aysel öğretmenin koronavirüs testi negatif çıkınca kendisine ilaç yazılarak evine gönderildi.

Rahatsızlığı tekrarlayan Şentürk, aynı hastaneye tekrar geldi ve burada 3 gün tedavi gördü. Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı.

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI

Tekrar hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan koronavirüs testi bu kez pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması üzerine ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala genç kadının bebeği sezaryenle alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna Nisa ismi koyuldu. Talihsiz öğretmen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AŞI YAPTIRMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Genç öğretmenin koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilirken, cenazesi gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



