Farklı şehirlerde hırsızlık nedeniyle aranan şüpheliler, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin Mudanya'daki hırsızlık anları ise bebek kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa Emniyete Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, internet sitesinde ilandaki satılık araçların plaklarını alarak, kiraladıkları aynı model ve renkteki araca aynı plakayı bastıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bursa - İstanbul ve Kocaeli'de de birçok hırsızlık iddiası olan şüphelilere, ekipler tarafından opeasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 500 gram kokain, 1 hassas terazi, yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.





3'Ü TUTUKLU 2'Sİ ARANIYOR

Suç kaydı kabarık olan şüphelilerden M.C., G.Ş. ve B.G. gözaltına alınırken, adreste bulunmayan 84 suç kaydı olan A.C. ile F.G. için arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı VİDEO



HIRSIZLIK ANLARI BEBEK KAMERASINDA

Öte yandan gözaltına alınan zanlıların Mudanya ilçesinde bir evde yaptığı hırsızlık ise bebek kamerası kayıtlarına yansıdı.