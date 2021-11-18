Euro
12.6365
4.92%
Dolar
11.1149
4.54%
Altın
667
4.59%
Borsa
1.734
1.6%
Bitcoin
660.441
3.44%
BTXN Coin
20.94
-0.80%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Bursa'da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Farklı şehirlerde hırsızlık nedeniyle aranan şüpheliler, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin Mudanya'daki hırsızlık anları ise bebek kamerası tarafından kaydedildi.
    • AA
    • 18.11.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Bursa Emniyete Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, internet sitesinde ilandaki satılık araçların plaklarını alarak, kiraladıkları aynı model ve renkteki araca aynı plakayı bastıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    Bursa - İstanbul ve Kocaeli'de de birçok hırsızlık iddiası olan şüphelilere, ekipler tarafından opeasyon düzenlendi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Eş zamanlı düzenlenen operasyonda  4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 500 gram kokain, 1 hassas terazi, yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

    Bursa da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı #1

    3'Ü TUTUKLU 2'Sİ ARANIYOR

    Suç kaydı kabarık olan şüphelilerden M.C., G.Ş. ve B.G. gözaltına alınırken, adreste bulunmayan 84 suç kaydı olan A.C. ile F.G. için arama çalışmaları devam ediyor.

    Bursa'da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı VİDEO

    Bursa da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı #2

    HIRSIZLIK ANLARI BEBEK KAMERASINDA

    Öte yandan gözaltına alınan zanlıların Mudanya ilçesinde bir evde yaptığı hırsızlık ise bebek kamerası kayıtlarına yansıdı.

    Bursa da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı #3

    Bursa da bebek kamerasına takılan hırsızlık şüphelileri yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir