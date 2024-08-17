Bursa'da benzin bidonu bomba gibi patladı, mahalle ayağa kalktı

İHA
Merkez, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoya bırakılan benzin bidonu bomba gibi patladı.
Patlamanın şiddetiyle depoda hasar meydana geldi. Patlama sesi üzerine korku dolu anlar yaşayan çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi.
ŞANS ESERİ YARALANMA MEYDANA GELMEDİ
İhbar üzerine hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına altına almayı başardı.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, şans eseri yaralanma meydana gelmedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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