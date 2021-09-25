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Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada

Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada

Osmangazi ilçesindeki araç kiralama dükkanları sahipleri arasında, park yeri meselesinden dolayı kavga çıktı. Taraflardan biri, beyzbol sopası ile kalabalığa saldırdı.