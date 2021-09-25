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    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada

    Osmangazi ilçesindeki araç kiralama dükkanları sahipleri arasında, park yeri meselesinden dolayı kavga çıktı. Taraflardan biri, beyzbol sopası ile kalabalığa saldırdı.
    • İHA
    • 25.09.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 12:38
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    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Darmstad Caddesi üzerinde bulunan araç kiralama dükkanlarının sahipleri arasında araç park etme meselesinden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Kavga sırasında yaşlı bir adam, eline aldığı beyzbol sopaları ile kavgaya girdi.

    Aynı gruptan başka bir kişi, adamın elindeki sopalardan birini zorla alıp karşı kaldırımdaki kalabalığın arasına daldı.

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Çevre esnafının tarafları ayırma çabaları sonuç vermedi.

    Kavganın ortasında bulunan bir kadın da tarafları sakinleştirebilmek için büyük çaba sarf etti.

    Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler tarafından ayrılan taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada #1

    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada #2

    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada #3

    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada #4

    Bursa’da, beyzbol sopalı park yeri kavgası kamerada #5

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