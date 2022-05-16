Kavgaya tutuştuğu kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç tedavi altına alınırken, polis her yerde saldırganı arıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Darmstad Caddesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede alevlenen tartışmada bıçaklar çekildi.

1 yaralı

Taraflardan biri Aladdin T.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı. Alaaddin T. kanlar içerisinde kalırken şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı genç ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı VİDEO



Saldırgan aranıyor

İHA'nın haberine göre polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.