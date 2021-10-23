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    Bursa’da, bıçaklı saldırgan halk otobüsünün camını kırdı

    Gece saatlerinde halk otobüsünün önünü kesen şahıs, elindeki bıçakla camlara vurup tehditler ve küfürler savurmaya başladı. Bıçaklı saldırgan, otobüsün ön camını kırdı.
    • İHA
    • 23.10.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 13:56
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    Bursa’da, bıçaklı saldırgan halk otobüsünün camını kırdı

    Bursa’da, dün gece saatlerinde, etrafa küfürler savuran eli bıçaklı bir saldırgan bir halk otobüsünün önünü kesti.

    Aracın ön kısmına gelip şoför çevresinde dolanan şahıs hem küfretti hem elindeki bıçak ile camlara vurdu.

    CAMLARDAN BİRİNİ KIRDI

    İçerisinde yolcuları bulunan otobüs şoförü, önünü kesen saldırganının gitmesi için bir süre bekledi.

    Şoförün kapıları açmaması üzerine daha da hiddetlenen saldırgan, camlardan birini kırdı.

    Bursa’da, bıçaklı saldırgan halk otobüsünün camını kırdı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan anlar, bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

    Görüntülerde saldırganın otobüsünü ön camının elindeki bıçakla kırdığı anlar görüldü.

    Bursa’da, bıçaklı saldırgan halk otobüsünün camını kırdı #1

    Bursa’da, bıçaklı saldırgan halk otobüsünün camını kırdı #2

    Bursa’da, bıçaklı saldırgan halk otobüsünün camını kırdı #3

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