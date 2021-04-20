Bursa'da bin polis, uyuşturucu operasyonuna katıldı

Yaklaşık bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerdeki farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yaklaşık bin polisin katıldığı şafak operasyonları, farklı tarihlerde 15 gün boyunca devam etti.

Operasyonlar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı şüphesiyle 36 kişi gözaltına alındı.

GALYA İLE ARAMA

Eğitimli narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Gözaltına alınan 36 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 10 kilo 350 gram metamfetamin, 2 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 100 gram bonzai, 62 bin 807 bin adet uyuşturucu hap, 56 bin yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap, 100 gram kokain, 1 kilo eroin, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 11 adet fişek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 335 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 29'u, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





























