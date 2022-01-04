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- Bursa'da bir aile uyurken evleri küle döndü
Bursa'da bir aile uyurken evleri küle döndü
Osmangazi ilçesindeki 2 katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev halkı uyurken başlayan yangında alevler giderek büyüdü. Aile yanmaktan son anda kurtulurken ev kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 04.01.2022 - 09:04
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir köy evinin çatı katı, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR
Sabah saat 04.50 sularında başlayan yangında, 2 katlı ev kısa sürede alevlere teslim olurken uykudan panikle uyanan aile kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
MÜDAHALE SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Keles ve İhsaniye grubundan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı.
YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.