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    Bursa'da bir aile uyurken evleri küle döndü

    Osmangazi ilçesindeki 2 katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev halkı uyurken başlayan yangında alevler giderek büyüdü. Aile yanmaktan son anda kurtulurken ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 09:04
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    Bursa'da bir aile uyurken evleri küle döndü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir köy evinin çatı katı, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

    YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR

    Sabah saat 04.50 sularında başlayan yangında, 2 katlı ev kısa sürede alevlere teslim olurken uykudan panikle uyanan aile kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Bursa da bir aile uyurken evleri küle döndü #1

    MÜDAHALE SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Keles ve İhsaniye grubundan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı.

    YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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    Bursa da bir aile uyurken evleri küle döndü #3

    Bursa da bir aile uyurken evleri küle döndü #4

    Bursa da bir aile uyurken evleri küle döndü #5


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