Bursa'da bir bankanın camını kırarak içeri giren hırsızlar 200 lira çaldı

Bursa'da özel bir bankanın camını kırarak içeri giren kişi ya da kişiler, veznelerden 200 lira alarak kaçtı.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan özel bir bankanın şubesine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parke taşı ve dubayla camı kırarak içeri girdi.

ALARM ÇALINCA PANİK YAPTILAR

Alarmın çalmasıyla birlikte paniğe kapılan şüpheli ya da şüpheliler, veznelerden aldıkları paralarla olay yerinden kaçtı. 155'e düşen banka alarm ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

200 LİRA ÇALABİLDİLER

Ekipler, çevrede incelemelerde bulunurken, banka görevlileri vezneden 4 adet 50 liralık banknot çalındığını belirledi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.