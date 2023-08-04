Bursa'da bir genç, kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı Otomobilde bulunan baba ve oğlu, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kuryeyi darbetti. Olayı gören bir vatandaş da, kavgayı ayırmak istediği sırada göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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DHA

Yol verme kavgasında, bu kez masum bir can yitip gidiyordu.

Olay, Bursa’da yaşandı.

Dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Furkan Y. (27) idaresindeki 16 ATZ 689 plakalı motosiklet, Ersin A. (46) yönetimindeki 16 AVE 142 plakalı otomobili sollamasının ardından sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı.

Kavgayı ayıracaktı, bıçaklandı

Öfkeli sürücü Ersin A., otomobille kuryenin peşine düştü, bir süre sonra da önüne geçerek durdurdu.

Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A. (18), motosikletli kuryeyi darbetmeye başladı.

Olayı gören mahalle sakinleri ise hemen kavgayı ayırmak için koştu.

Bu sırada Emirhan A., elindeki bıçakla kuryeye saldırırken, kavgayı ayırmaya çalışan Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden yaraladı.

Baba ile oğlu kaçtı

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine baba ile oğlu otomobile binerek kaçmaya çalıştı.

Bunu duyan bıçaklanan kişinin yakınları da, sürücü ve oğlunu yakalamak için takibe kalkıştı.

Ancak otomobilden takip edenleri uzaklaştırmak için tabanca ile havaya ateş açıldı.

Bir süre sonra ise araç gözden kayboldu.

Olayın hepsini kayda aldı

Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö., otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, darbedilen kurye Furkan Y. ise polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay yerinden uzaklaşan Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Suç aleti tabanca ve bıçağa el konuldu.

Bursa polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.