Bursa'da bir gencin yatarak motosiklet kullandığı anlar kamerada Yıldırım ilçesinde motosikletinin üzerine uzanan genç, trafiği tehlikeye soktu. Canını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

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İHA

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yıldırım ilçesindeki motosiklet sürücüsünün hareketleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Motosiklet üzerinde uzandı

İsmi henüz belirlenemeyen genç, kask ve koruyucu elbisesi olmadan motosiklet sürdü.

İşin ilginç kısmı ise gencin bir süre sonra motosikleti yatarak sürmesi oldu.

Canını hiçe saydı

Motosikletin üzerine uzanan genç, hem kendi hem de trafikte olan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Sürücünün bu hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Trafik ekipleri inceleme başlattı

Bir süre yatarak motosiklet kullanan sürücü bir anda gözden kayboldu.

Yaşanan olaya ilişkin trafik ekipleri, sürücüyü yakalamak için inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)