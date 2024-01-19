İHA
Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Yıldırım ilçesindeki motosiklet sürücüsünün hareketleri izleyenleri hayrete düşürdü.
Motosiklet üzerinde uzandı
İsmi henüz belirlenemeyen genç, kask ve koruyucu elbisesi olmadan motosiklet sürdü.
İşin ilginç kısmı ise gencin bir süre sonra motosikleti yatarak sürmesi oldu.
Canını hiçe saydı
Motosikletin üzerine uzanan genç, hem kendi hem de trafikte olan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Sürücünün bu hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Trafik ekipleri inceleme başlattı
Bir süre yatarak motosiklet kullanan sürücü bir anda gözden kayboldu.
Yaşanan olaya ilişkin trafik ekipleri, sürücüyü yakalamak için inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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