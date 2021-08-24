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    Bursa'da bir haftada 2 kez soyulan kişi, isyan etti

    Bir hafta önce cep telefonunu çaldıran vatandaş, son olarak da evinin bahçesindeki motorunu çaldırınca sitem etti. Vatandaş, hırsızların yakalanmasını istedi.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 09:53
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    Bursa'da bir haftada 2 kez soyulan kişi, isyan etti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde esnaf olan İsmail Çakır'ın geçen hafta iş yerinden cep telefonu ve birkaç eşyası çalındı.

    Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalamayı başardı.

    BU SEFER DE MOTOSİKLETİ ÇALINDI

    Bir hafta sonra ise sabah işe gitmek için evden çıkan Çakır, sitenin bahçesinde park halinde duran motosikletini yerinde göremeyince hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Bursa da bir haftada 2 kez soyulan kişi, isyan etti #1

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Park halindeki motosikletin çalındığını fark eden Çakır şikâyetçi olurken, polis ekipleri şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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    "BU ARALAR NİLÜFER'DE ÇOK HIRSIZLIK OLUYOR"

    Konuyla ilgili konuşan İsmail Çakır, "İki gün önce de iş yerimizde benzer bir olay yaşadık. Polisimiz sağ olsun, iş yerimi soyan hırsızları yakalayarak mağduriyetimizi gidermişti. Polisimizin bu hırsızlık olayını da çözeceğine inancımız sonsuz. Bu aralar Nilüfer ilçesinde çok hırsızlık oluyor." dedi.

    Bursa da bir haftada 2 kez soyulan kişi, isyan etti #3

    Bursa da bir haftada 2 kez soyulan kişi, isyan etti #4

    Bursa da bir haftada 2 kez soyulan kişi, isyan etti #5

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