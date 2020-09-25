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    Bursa’da bir kadın asansörde tacize uğradı

    40 yaşındaki kadın, evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz kişinin elle tacizine uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 13:36
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 13:36
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    Bursa’da bir kadın asansörde tacize uğradı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, evinin bulunduğu siteye giren 40 yaşındaki L.K.’den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi.

    Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren şüpheli, birlikte asansöre bindi.

    YÜZÜNE DOKUNDU

    L.K., kendisiyle konuşmak isteyen şüpheliden rahatsız olunca, asansörden inmek istedi ancak şüpheli asansörden ineceği sırada kadının yüzüne dokundu.

    Talihsiz kadın, bunun üzerine taciz eden şüphelinin elini itti.

    Bursa'da asansörde taciz kamerada İZLE

    KALÇASINA TEMAS ETTİ

    Bu kez de şüpheli, L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı.

    L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

    O anlar anbean kameraya yansıdı.

    Bursa’da bir kadın asansörde tacize uğradı #1

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti.

    Site yönetici, durumu polise bildirdi.

    Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.’ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., ‘Uğraşmak istemiyorum’ diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

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