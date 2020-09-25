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- Bursa’da bir kadın asansörde tacize uğradı
Bursa’da bir kadın asansörde tacize uğradı
- DHA
- 25.09.2020 - 13:36
- Güncelleme : 25.09.2020 - 13:36
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, evinin bulunduğu siteye giren 40 yaşındaki L.K.’den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi.
Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren şüpheli, birlikte asansöre bindi.
YÜZÜNE DOKUNDU
L.K., kendisiyle konuşmak isteyen şüpheliden rahatsız olunca, asansörden inmek istedi ancak şüpheli asansörden ineceği sırada kadının yüzüne dokundu.
Talihsiz kadın, bunun üzerine taciz eden şüphelinin elini itti.
Bursa'da asansörde taciz kamerada İZLE
KALÇASINA TEMAS ETTİ
Bu kez de şüpheli, L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı.
L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.
O anlar anbean kameraya yansıdı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti.
Site yönetici, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.’ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., ‘Uğraşmak istemiyorum’ diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.