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Bursa'da bir kadın daha cinayete kurban gitti! "Öldürdüm" diye mesaj attı...

Bursa'da bir kadın daha cinayete kurban gitti! "Öldürdüm" diye mesaj attı... Eşiyle tartıştıktan sonra acımadna öldüren Turgay K., baldınıza "Ablanı öldürdüm" diye mesaj atarak, kayıplara karıştı.