Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.
Esenevler Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındkai Turgay K., geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi 42 yaşındaki Seher K. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ie Turgay K., eşini öldürdü.
Turgay K. öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı
Telefonuna gelen mesaj üzerine ablasına ulaşamayan kız kardeş, çiftin oğlu olan yeğeni Hüseyin K.'yı arayıp kendisine gelen mesajı söyledi.
Annesinin cansız bedenini gördü
Eve gelen Hüseyin K. zile basmasına rağmen cevap alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler 42 yaşındaki Seher K.'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Seher K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli baba kayıplara karışırken, incelenen cesette silah ve bıçak yarası olmaması dikkat çekti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Seher K.'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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