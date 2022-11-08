Petrol
97.5
-0.43%
Euro
18.551
0.09%
Dolar
18.5344
0.31%
Altın
994.89
-0.03%
Borsa
4332
0.00%
Bitcoin
373.618
-4.73%
BTXN Coin
10.17
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu

    Akşam saatlerinde sokak ortasında başlayan tartışma, silahın ateş almasıyla son buldu. Kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler, genç kadını ayağından vurarak yaraladı.
    • 08.11.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 şüpheli dehşet saçtı.

    30 yaşındaki Evrim Efegil isimli kadın, akşam saatlerinde sokak arasında kimliği belirsiz iki kişiyle sözlü tartışma yaşadı.

    Ayağından vurdular

    Bir süre devam eden tartışma alevlenerek kavgaya döndü.

    Bu sırada şüpheliler, yanlarındaki silahla genç kadının ayağınan vurarak yaraladı.

    Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Silah seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kadına olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu VİDEO

    Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu #2

    Çalışma başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri ise olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu #3


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapan 50 HDP'li adliyeye gönderildi
    3. Sayfa

    Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapan 50 HDP'li adliyeye gönderildi

    Aydın'da 30 göçmen kurtarıldı
    İç Haber

    Aydın'da 30 göçmen kurtarıldı

    Görüş Bildir