Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu

Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu

Akşam saatlerinde sokak ortasında başlayan tartışma, silahın ateş almasıyla son buldu. Kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler, genç kadını ayağından vurarak yaraladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 şüpheli dehşet saçtı.

30 yaşındaki Evrim Efegil isimli kadın, akşam saatlerinde sokak arasında kimliği belirsiz iki kişiyle sözlü tartışma yaşadı.

Ayağından vurdular

Bir süre devam eden tartışma alevlenerek kavgaya döndü.

Bu sırada şüpheliler, yanlarındaki silahla genç kadının ayağınan vurarak yaraladı.

Hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kadına olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa’da bir kadın tartıştığı kişiler tarafından vuruldu VİDEO



Çalışma başlatıldı

İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri ise olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.