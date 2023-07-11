Bursa'da bir karga elektrik tellerine dokunarak yangına sebep oldu Arazinin içinden geçen elektrik tellerine çarpan bir karganın neden olduğu kıvılcımların anızlara sıçraması üzerine çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye, bir yandan sel faciasıyla uğraşırken bir yandan da yangınlarla mücadele ediyor. Bu kez yangının adresi Balıkesir'in Burhaniye ilçesi oldu. Bir karganın elektrik tellerine değmesi sonucu oluşan kıvılcımdan yangın çıktı. Etraftakilerin yangını fark etmesi üzerine kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede büyüdü Kısa sürede 30 dekarlık anız alanını küle dönerken, yangın bitişikteki çalılıklara da sirayet etti. Daha sonra Ali Zeybek’e ait tarlaya sıçrayan yangın tarlada bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Kontrol altına alındı Yangına Burhaniye İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliğine ait yangın sündürme araçları ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına bir yangın helikopteri de katıldı. Yangında, anızın yanında onlarca saman balyası da zarar gördü. Yazlıkları duman altında bırakan yangının söndürülmesi vatandaşlara rahat nefes aldırdı.