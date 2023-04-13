Bursa'da bir kişi arkadaşıyla sohbet ederken bacağından vuruldu Bursa İnegöl'de sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yoldan geçen araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA Bursa'nın İnegöl ilçesinde hareketli anlar... Saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde arkadaşı ile sohbet eden Halil İbrahim K.'ya (35) yoldan geçen 16 AVM 200 plakalı araçtaki bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Tabancadan çıkan mermi Halil İbrahim K.'nın sol bacağına isabet etti. Saldırgan aranıyor Halil İbrahim K. kanlar içerisinde kalırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Halil İbrahim K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.