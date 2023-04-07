Bursa'da bir kişi duruşma sırasını beklerken yaşamını yitirdi Bursa'da yargılandığı davanın duruşmasına getirilen sanık fenalaştı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

İHA

Bursa Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşandı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan yargılanan Erkan Konuk (38), tutuklu olarak bulunduğu cezaevinden adliyeye getirilmişti.

Jandarma ekipleri eşliğinde duruşma sırasını bekleyen Konuk, bir anda fenalaştı.

Kurtarılamadı

Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Konuk'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.