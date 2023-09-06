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Bursa'da bir kişi kazada yaralanan kadına tekme atıp kaçtı Abone Olun

Bursa'da bir kişi kazada yaralanan kadına tekme atıp kaçtı Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsüne yaralı halde yerde yatarken bir kişinin tekme atarak kaçması tepkilere neden oldu. Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde Minara T. (22) yönetimindeki motosiklet, Cemal Ö. (35) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Minara T. yaralanırken kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Yaralı kadına tekme atıp kaçtı Çevredeki esnafın sağlık ekibi gelinceye kadar yaralı Minara T.'ye yardım etmeye çalıştığı sırada olay yerine gelen kimliği belirsiz bir erkek, yerde yatan yaralı kadının karın bölgesine tekme attı. Vatandaşların tepki gösterdiği kişi olay yerinden koşarak kaçarken yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırgan aranıyor İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Minara T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise yaralı kadına tekme atarak kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan Minara T.'nin sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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