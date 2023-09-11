Bursa'da bir kişi oda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladı Bursa'da bir kişi pansiyonda aynı odada kaldığı arkadaşını sokakta çıkan kavgada sırtından bıçaklayarak yaraladı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde pansiyonda birlikte aynı odada kalan Serkan D. (25) ile Fatih S.(30) arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sokakta da devam etti.

Tartışma sırasında Fatih S., iddiaya göre kendisine, "Adamsan bıçakla" diyen Serkan D.'yi sırtından bıçakladı.

Durumu ağır

Ağır yaralanan Serkan D., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Fatih S. ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)