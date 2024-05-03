Bursa'da bir kişi tartıştığı babası ile annesi ve kız kardeşlerini rehin aldı

DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki evine gelen 28 yaşındaki Uğurcan K. ile ailesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada Uğurcan K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ile annesi ve iki kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pencereden tahliye edildiler
Aile bireyleri itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden tahliye edildi.
Daha sonra evin penceresine çıkan Uğurcan K., elindeki cam şişeyi tahliye edilen babasının üzerine fırlattı.
İkna edilerek gözaltına alındı
Polis ekiplerince yaklaşık 1 saatte ikna edilen şüpheli elindeki bıçağı da bırakarak teslim oldu.
Gözaltına alınan Uğurcan K., polis merkezine götürüldüHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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