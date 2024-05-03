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Bursa'da bir kişi tartıştığı babası ile annesi ve kız kardeşlerini rehin aldı

Bursa'da bir kişi tartıştığı babası ile annesi ve kız kardeşlerini rehin aldı Bursa'da bir kişi tartışma sonrası babası ile annesi ve ikikız kardeşini odaya kilitleyip bıçakla rehin aldı. Polisin çabasıyla ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.