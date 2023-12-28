Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

AA & Ensonhaber
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk ile babası Niyazi Şentürk (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.
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