Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü Bursa'da tartışma yaşadığı oğlu tarafından silahla vurulan baba yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Şentürk ile babası Niyazi Şentürk (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Şentürk, babasını tüfekle yaralayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan baba Şentürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.