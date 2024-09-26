İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen şahıs, önce metro raylarına daha sonra koruma tellerinin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Yüreklerin ağza geldiği o anlar, kameralara yansıdı.
METRO SEFERLERİ AKSADI
Metro raylarına inerek koruma tellerine çıkan şahıs, sonrasında tellere tırmanarak yola atladı.
Şans eseri kazasız atlatılan olayda, güvenlik görevlileri şahsı tellerden indirmek için büyük çaba sarf etti.
Öte yandan, yaşananlar nedeniyle metro seferleri kısa süreli aksadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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