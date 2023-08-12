Bursa’da bir motosikletli otobüsünün altına girmekten son anda kurtuldu Motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yan şeridinde ilerleyen halk otobüsüne çarpıp savruldu. Otobüsünün altına girmekten son anda kurtulan motosikletli, ölümle burun buruna geldi.

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İHA

Ölüm, bir motosikletliyi teğet geçti...

Feci kaza, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oldu.

Motosikletiyle ilerleyen sürücü, kısa süreli yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir anda kontrolünü kaybetti.

Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen halk otobüsüne çarpıp motosikletiyle yan yattı.

Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, hızlı hareketlerle kendini toparlarken, çevredekiler hemen yardıma koştu.

Korku dolu anlar kamerada

Sürücünün ölümle burun buruna geldiği anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazaya şahit olan bölge esnafı Süleyman Tekin, “Çok hafif yağmur yağmıştı. Yağmurdan dolayı yollarda kayganlaştı. Arkadaş cadde üzerinden gelirken, dengesini kaybedip savruldu. Şans eseri otobüsün altına girmedi. Hepimiz çok korktuk. Dikkatli olmakta fayda var.” dedi.