Ölüm, bir motosikletliyi teğet geçti...
Feci kaza, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oldu.
Motosikletiyle ilerleyen sürücü, kısa süreli yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda bir anda kontrolünü kaybetti.
Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Savrulan sürücü, aynı istikamette ilerleyen halk otobüsüne çarpıp motosikletiyle yan yattı.
Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, hızlı hareketlerle kendini toparlarken, çevredekiler hemen yardıma koştu.
Korku dolu anlar kamerada
Sürücünün ölümle burun buruna geldiği anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazaya şahit olan bölge esnafı Süleyman Tekin, “Çok hafif yağmur yağmıştı. Yağmurdan dolayı yollarda kayganlaştı. Arkadaş cadde üzerinden gelirken, dengesini kaybedip savruldu. Şans eseri otobüsün altına girmedi. Hepimiz çok korktuk. Dikkatli olmakta fayda var.” dedi.