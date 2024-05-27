Bursa'da bir taksici, yolcu tarafından darbedildi Bursa'da bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından darbedildi. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, taksi şoförleri bu tür olayların önüne geçilmesini talep etti.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda taksici H.T. (40), taksisine yolcu aldı.

Araca binen yolcu, bir süre taksiyi farklı mahallelerde gezdirerek gittiği kişilerden bir şeyler aldı.

Daha sonra taksiye tekrar binen şahıs, taksiciye "Bir mahalleye daha gideceğiz." dedi. Durumdan şüphelenen taksi şoförü H.T., "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi." dedi.

"Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm"

Sözler üzerine sinirlenen şüpheli şahıs ise, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm." diye cevap verince, taksici ile şüpheli arasında tartışma meydana geldi.

Duruma sinirlenen şüpheli, taksi şoförünü araç içinde darbetti. Daha sonra araçtan inen saldırgan şahıs, taksiciye de "İn aşağı" diye bağırdı. Taksi şoförü ise panikle olay yerinden uzaklaştı.

"İndirmek için bahane buldum, darbedildim"

Yaşadıklarını anlatan şoför H.T., "Şüpheli şahıs durağımıza geldi. Sıra bende olduğu için aracıma aldım. Birkaç mahalle gezerek başka şahıslardan bir şeyler aldı. Durumdan şüphelendim. Bir mahalle daha söyledi, yanlış bir şeyler döndüğünü anlayınca ben de indirmek için bahane buldum. Fakat darbedildim." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)