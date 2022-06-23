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    Bursa'da birbirlerine kurşun yağdırıp TikTok'ta paylaştılar

    İnegöl’de 2 genç, birbirlerine silahla art arda ateş edip o anlara ilişkin görüntüleri TikTok hesapları üzerinden paylaştı.
    • İHA
    • 23.06.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:53
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    Bursa'da birbirlerine kurşun yağdırıp TikTok'ta paylaştılar

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, TikTok çılgınlığı nedeniyle gece saatlerinde silahlar patladı.

    İHA’nın haberine göre; isimleri henüz belirlenemeyen 2 şahıs, birbirlerine art arda ateş etti.

    Polis ekipleri harekete geçti

    Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan o anlar, TikTok hesaplarında paylaşınca polis ekipleri harekete geçti. Gece vakti birbirlerine ateş açan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bursa'da birbirlerine kurşun yağdırıp TikTok'ta paylaştılar VİDEO

    Bursa da birbirlerine kurşun yağdırıp TikTok ta paylaştılar #1

    Bursa da birbirlerine kurşun yağdırıp TikTok ta paylaştılar #2


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