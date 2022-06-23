Bursa'da birbirlerine kurşun yağdırıp TikTok'ta paylaştılar

İnegöl’de 2 genç, birbirlerine silahla art arda ateş edip o anlara ilişkin görüntüleri TikTok hesapları üzerinden paylaştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, TikTok çılgınlığı nedeniyle gece saatlerinde silahlar patladı.

İHA’nın haberine göre; isimleri henüz belirlenemeyen 2 şahıs, birbirlerine art arda ateş etti.

Polis ekipleri harekete geçti

Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan o anlar, TikTok hesaplarında paylaşınca polis ekipleri harekete geçti. Gece vakti birbirlerine ateş açan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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