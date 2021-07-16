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- Bursa'da bisikletle kamyonun arkasına tutundular
Bursa'da bisikletle kamyonun arkasına tutundular
Bisiklet süren gençlerin , trafikteki kamyona tutunarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 16.07.2021 - 13:49
Bursa'da bisiklet süren genç, tırın arka tarafına tutunarak seyahat etti.
Ovaakça-Gemlik yolu üzerinde kimseye aldırış etmeden kilometrelerce yolculuk yapan gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti.
Tehlikeli anlar, bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yolculuk şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu.
Bursa'da bisikletle kamyonun arkasına tutundular VİDEO