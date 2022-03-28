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- Bursa'da boğazına makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Bursa'da boğazına makarna kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Cumhuriyet İlkokulu'nda yemek arasına çıkan 6 yaşındaki öğrencinin boğazına makarna kaçtı. Nefessiz kalan çocuğun imdadına öğretmeni yetişti.
- İHA
- 28.03.2022 - 13:32
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cumhuriyet ilkokulunda Muhammed E. (6) isimli öğrenci, öğle yemeği arasına çıktı.
Yemek yerken nefes borusuna makarna kaçan Muhammed, nefes almakta zorlandı.
ÖĞRETMENİ İMDADINA YETİŞTİ
O esnada Muhammed'i gören öğretmeni Fırat Koçan, öğrencisine müdahale etti.
Çoğcuğun boğazındaki makarnayı çıkaran öğretmen, öğrencisini kurtardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Muhammed, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.