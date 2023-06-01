Bursa'da boğazından vurulan gencin katilli yakalandı Arda Eren Siler, sokakta kavga ettiği kişiler tarafından boğazından vuruldu. Talihsiz genç hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak emniyete götürüldü.

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Arda Eren Siler, sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla boğazından vuruldu.

Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Arda Eren Siler, çevredekiler tarafından özel araçla DOSAB Semt Polikliniği’ne götürüldü.

Kurtarılamadı

Ancak Siler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan H.K. olduğu belirlendi.

"Hem kendimi hem ailemi korumak amacıyla gerçekleştirdim"

Gözaltına alınan H.K.'nin ifadesinde Siler'in arkadaşı Muhammet Varol B. ile geçen yıl kavga ettiklerini, bu kavgada Muhammet Varol B.'nin ağır yaralandığını belirterek, "Bu olaydan ötürü 6 ay cezaevinde kaldım. Bu olay nedeni ile bahse konu şahıslar ile aramızda husumet oluştu. 20 Nisan günü bu arkadaş grubu evimi kurşunladı. Yine 13 Mayıs'ta beni bacağımdan bıçakla yaraladılar. Olayın olduğu gün de Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

H.K. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi, buradan da adliyeye sevk edildi.

Cenazesi Sivas'a gönderildi

Arda Eren Siler'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesine götürüldü.