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    Bursa'da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi

    Gecekonduya ait tüp bilinmeyen bir nedenle patladı. Yangına sebep olan olaya ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
    • 21.09.2022 - 09:52
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    Bursa'da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evde bulunan küçük tüp patladı.

    Henüz bilinmeyen nedenle patlayan tüp nedeniyle evin camları kırıldı. Ardından yangın başladı.

    Yaşlı bir kadına ait olduğu öğrenilen evin her yerini alev ve dumanlar sardı.

    Ekipler sevk edildi

    Gürültüyü duyan mahalleli korkuyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi VİDEO

    Bursa da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi #1

    Kullanılamaz hale geldi

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınırken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi #2

    Yaralı ya da can kaybı yok

    İHA'nın aktarımına göre; ortalığı savaş alanına çeviren yangında yaşlı kadının evinde olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi #3

    Bursa da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi #4


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