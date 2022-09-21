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Bursa'da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi

Bursa'da bomba gibi patlayan tüp evi kullanılamaz hale getirdi

Gecekonduya ait tüp bilinmeyen bir nedenle patladı. Yangına sebep olan olaya ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.