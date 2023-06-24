Bursa'da bulaşık parlatıcısı içen bebek zehirlendi Annesinin yere bıraktığı 1 yaşındaki bebek, bulaşık parlatıcısını içince zehirlendi. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA

Ebeveynlerin korkulu rüyalarından biri, anne Emine M.’nin başına geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki evlerinde oturan Emine M., emeklemesi için 1 yaşındaki kızı Zümrüt’ü yere bıraktı.

Bulaşık parlatıcısı içti, zehirlendi

Bebek, bu sırada yerde unutulan bulaşık parlatıcısını içti.

Zümrüt’ün fenalaştığını gören Emine M.’nin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Zehirlendiği belirlenen bebek, ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Doktorlar tarafından midesi yıkanan bebek, hayati tehlikesi bulunduğu için annesinin kucağında ambulansla Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.