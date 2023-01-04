Bursa’da bulduğu 750 bin liralık çeki sahibine teslim etti

Arkadaşını ziyarete gittiği sırada üzerinde 750 bin liralık bir meblağ yazan çek bulan Suriyeli Muhammed Emir, çeki yazan firmaya ulaşıp teslim etti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde arkadaşını ziyarete giden 61 yaşındaki Suriyeli Muhammed Emir, yerde 750 bin liralık çek buldu.

Yerdeki çekleri alıp Muhammed Kerim’in yanına giden Emir, adeta insanlık dersi verdi. Çeklerin sahibine ulaşmak için çalışmalarına başlayan Emir ve Kerim, çeklerin üzerinde yazan firmayı internetten araştırdı.

“Hem yazan hem de yazılan firmaya ulaştık”

İHA’nın haberine göre; çeklerin üzerinde yazan firmaya internetten ulaştıklarını belirten Muhammed Kerim, “Emir bizim yanımıza geliyordu. İş hanının girişinde yerde çeki görünce almış. Ne yapacağını bilemediği için biz de üzerinde yazan firmaları aradık. Hem yazan hem de yazılan firmaya ulaştık. Bir haksızlık olmasın diye ikisinden de teyit aldık. Daha sonra çek yazılan kişi gelip aldı.” dedi.

İyi insanların bitmediğini belirten Muhammed Kerim, “Emir, Suriye’den geldi. Sosyal medyada görüyoruz. Hem Suriyelileri kötülüyorlar. Kötülükler her zaman göz önünde olur. Böyle yapılan iyilikler ise görülmez. Çekleri teslim ettiğimiz kişi, Emir’e bulduğu çeklere karşılık ne istediğini sordu. Bir teşekkür yeteceğini duyunca duygulandı.” diye konuştu.

Geçimini gündelik işlerle sağlıyor

Bursa’da tek başına yaşayan Emir’in, geçimini Suriye’deki ailesinden gelen destek ve gündelik yaptığı işlerden kazandığı para ile sağladığı öğrenildi.