Bursa’da 'bunu da çalmazsın' dedirten hırsızlık

Akşam vakti elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczanelerin adreslerinin yazılı olduğu kağıtları çaldı, o ilginç anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mesken Mahallesi mevkiinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayında, şüpheli bir şahıs, sokaklardaki elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczane adreslerinin yazılı olduğu kağıtları çaldı.

Hırsızlık yaptığı esnada sokaktaki arabaların geçmesine aldırmadan kağıtları çalmaya devam etti.

O anlar mahallelinin cep telefonuna yansıdı

Mahalle sakinleri, evinin balkonundan ilk başta ne yaptığını anlayamadığı şüpheliyi bir süre izledikten sonra elektrik direklerine yapıştırılmış olan eczane broşürlerini çaldığını fark etti. O anlara tanıklık eden balkondaki vatandaş, cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Bursa'da nöbetçi eczanelerin yazılı olduğu kağıdı çaldı