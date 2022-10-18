Petrol
91.22
-0.44%
Euro
18.303
0.06%
Dolar
18.59
0.05%
Altın
987.59
0.09%
Borsa
3891
1.14%
Bitcoin
367.929
1.41%
BTXN Coin
9.39
3.07%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Bursa’da 'bunu da çalmazsın' dedirten hırsızlık

    Akşam vakti elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczanelerin adreslerinin yazılı olduğu kağıtları çaldı, o ilginç anlar kameralara yansıdı.
    • 18.10.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da 'bunu da çalmazsın' dedirten hırsızlık

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mesken Mahallesi mevkiinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayında, şüpheli bir şahıs, sokaklardaki elektrik direğine yapıştırılan nöbetçi eczane adreslerinin yazılı olduğu kağıtları çaldı.

    Hırsızlık yaptığı esnada sokaktaki arabaların geçmesine aldırmadan kağıtları çalmaya devam etti.

    O anlar mahallelinin cep telefonuna yansıdı

    Mahalle sakinleri, evinin balkonundan ilk başta ne yaptığını anlayamadığı şüpheliyi bir süre izledikten sonra elektrik direklerine yapıştırılmış olan eczane broşürlerini çaldığını fark etti. O anlara tanıklık eden balkondaki vatandaş, cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

    Bursa'da nöbetçi eczanelerin yazılı olduğu kağıdı çaldı

    Bursa’da bunu da çalmazsın dedirten hırsızlık #1


    Bursa ulaşım, su ve halk ekmek hizmetinin en ucuz olduğu kent oldu
    Yerel Yönetimler

    Bursa ulaşım, su ve halk ekmek hizmetinin en ucuz olduğu kent oldu

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    İrfan Can Kahveci: İnşallah böyle devam ederim
    Futbol

    İrfan Can Kahveci: İnşallah böyle devam ederim

    Görüş Bildir