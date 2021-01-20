Kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar, özellikle yokuş aşağı yollarda zorlu anlar yaşadı.

Bursa’da yağan kar ile birlikte düşen hava sıcaklığı, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Buzlu yolarda yol almak isteyen sürücüler de zor anlar yaşadı.

KAZA 'GELİYORUM' DEDİ

Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan yokuşta, araçların yolda kalması ile vatandaşların kayıp düşmesi, cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, bazı araç sürücülerinin oldukça yavaş ve dikkatli olduğu görülürken bazı sürücülerin ise direksiyon hakimiyetini kaybettikleri için kaza yaptıkları anlar yer alıyor.

Bursa’da buz tutan yollardaki sürücülerin zorlu anları ViDEO