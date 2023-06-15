İHA

İstanbul polisi; Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan 6 farklı evden olayını araştırmaya başladı.

Asayiş ekipleri, güvenlik kameralarını didik didik incelerken, iki şüphelinin izine rastladı.

Lüks ciple yakalandılar

6 evden de aynı şüphelilerin hırsızlık yaptığı belirlendi.

Ekipler, şüphelilerden Güldeste Y. ile Melek Y.’yi, hırsızlıkta kullandıkları lüks cip ve evlere girmekte kullandıkları aletlerle beraber 11 Haziran Pazar Günü Ümraniye’de yakaladı.

Bursa’da çaldıkları lüks ciple, İstanbul’da hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Kadın hırsızlar

Suç dosyaları kabarık

Güldeste Y.'nin 18 adet suç dosyasının olduğu ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Melek Y.'nin ise 11 adet aranması, 12 adet suç dosyası ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası çıktı.

Bursa’da çaldıkları lüks ciple, İstanbul’da hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
İkiz plakalar

Hep ikiz plaka kullandılar

Kadınların, Bursa’dan çaldıkları lüks bir cipi, ikiz plaka takarak hırsızlıkta kullandıkları belirlendi.

Tanınmamak için peruk, şapka ve gözlük kullanan kadınların, lüks cip ile bir sitenin otoparkına hırsızlık amacıyla girdikleri ve çıktıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da çaldıkları lüks ciple, İstanbul’da hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Kadınların ele geçirilen eşyaları

Tahkikat sürüyor

Polisin olayla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.