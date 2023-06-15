Bursa’da çaldıkları lüks ciple, İstanbul’da hırsızlık yapan kadınlar yakalandı İstanbul’da 6 farklı evden hırsızlık olayını araştıran polis, iki şüpheliyi yakaladı. Birinin 22 yıl, diğerinin de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüphelilerin Bursa’dan çaldıkları lüks cipe ikiz plaka taktıkları ve cipi hırsızlık yaparken kullandıkları tespit edildi

İHA İstanbul polisi; Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan 6 farklı evden hırsızlık olayını araştırmaya başladı. Asayiş ekipleri, güvenlik kameralarını didik didik incelerken, iki şüphelinin izine rastladı. Lüks ciple yakalandılar 6 evden de aynı şüphelilerin hırsızlık yaptığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerden Güldeste Y. ile Melek Y.’yi, hırsızlıkta kullandıkları lüks cip ve evlere girmekte kullandıkları aletlerle beraber 11 Haziran Pazar Günü Ümraniye’de yakaladı. Suç dosyaları kabarık Güldeste Y.'nin 18 adet suç dosyasının olduğu ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Melek Y.'nin ise 11 adet aranması, 12 adet suç dosyası ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası çıktı. Hep ikiz plaka kullandılar Kadınların, Bursa’dan çaldıkları lüks bir cipi, ikiz plaka takarak hırsızlıkta kullandıkları belirlendi. Tanınmamak için peruk, şapka ve gözlük kullanan kadınların, lüks cip ile bir sitenin otoparkına hırsızlık amacıyla girdikleri ve çıktıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Tahkikat sürüyor Polisin olayla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.