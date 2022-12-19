Bursa'da çaldıkları otomobilde, önleri kesilerek yakalandılar 

Park halindeki otomobili çalan İhsan V. ile Erol U. , polis ekiplerinin takibi sonucu önleri kesilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhaniye Mahallesi'ndeki Yenişehir Caddesi'nde, park halindeki 16 RBA 62 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, ilçe genelinde çalışma başlattı.

Otomobilin, İnegöl-Yenişehir yolu yanındaki toprak yolda seyir halinde olduğu bilgisiyle harekete geçildi.

2 kişiye gözaltı

Takip sonucu otomobil, önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan İhsan V. (26) ile Erol U. (25), gözaltına alındı.

Araç, sahibine teslim edildi

DHA'nın haberine göre; şüpheliler emniyete götürülürken, otomobil de yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.

















