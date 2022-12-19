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- Bursa'da çaldıkları otomobilde, önleri kesilerek yakalandılar
Bursa'da çaldıkları otomobilde, önleri kesilerek yakalandılar
Park halindeki otomobili çalan İhsan V. ile Erol U. , polis ekiplerinin takibi sonucu önleri kesilerek yakalandı ve gözaltına alındı.
- 19.12.2022 - 16:06
- Güncelleme : 19.12.2022 - 16:10
Bursa'nın Orhaniye Mahallesi'ndeki Yenişehir Caddesi'nde, park halindeki 16 RBA 62 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, ilçe genelinde çalışma başlattı.
Otomobilin, İnegöl-Yenişehir yolu yanındaki toprak yolda seyir halinde olduğu bilgisiyle harekete geçildi.
2 kişiye gözaltı
Takip sonucu otomobil, önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan İhsan V. (26) ile Erol U. (25), gözaltına alındı.
Araç, sahibine teslim edildi
DHA'nın haberine göre; şüpheliler emniyete götürülürken, otomobil de yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.