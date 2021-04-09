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    Bursa'da çalınan aracının peşinden sürüklendi

    Gözüne kestirdiği aracı saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karışan şüpheli kaçarken, peşinden koşarak kapıyı tutan sürücüyü de metrelerce sürükledi.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 12:06
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    Bursa'da çalınan aracının peşinden sürüklendi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde aracın sürücüsü Aynur Artık (50), bir yakınlarının nişan cemiyetine katılmak üzere düğün salonunun önüne geldi.

    Artık, burada aracından inerek arkada bulunan araçtaki kızıyla sohbet etmeye başladı.

    FIRSAT KOLLADIĞI ARACI ÇALDI

    Bu sırada yaklaşık 20 metre uzaktan durumu seyreden kimliği belirsiz bir şüpheli, Artık’ın park halindeki aracına gelerek direksiyon koltuğuna oturdu ve aracı çalıştırdı.

    KAPISINA TUTUNDU ANCAK DURDURAMADI

    Aracının hareket ettiğini fark eden Aynur Artık, aracının kapısına tutundu ancak, şüpheli durmayarak Aynur Artık’ı metrelerce sürükledi.

    Fenalaşan Aynur Artık, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını takibe alarak şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

    Bursa'da çalınan aracının peşinden sürüklendi VİDEO

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan yaşanan panik anları, güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

    Yaşanan olayın ardından konuşan Aynur Artık, ‘’Tahmin ediyorum ki arabada 4 kadın olmamızdan kaynaklı bizleri takip ederek aracı gözüne kestirdi. Araçtan inmemizle birlikte arabaya biniyor ve aracı çalıştırıp kaçıyor. Peşinden koşup, kapıyı tuttum ancak durmadı ve beni sürükledi. Aracımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Aracımızla tehlikeli işler yapılıp başka bir suça karışmasından endişe ediyoruz.‘’ diye konuştu.

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